Наступ росіян "забуксував": Сили оборони зупинили просування на Дніпропетровщині

Українські захисники проводять контрзаходи на Дніпропетровщині. Минулої доби російським загарбникам не вдалося просунутись в області.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

Водночас Шаповал повідомив, що РФ завдала два авіаудари 250-ми фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) в районі Синельниківський району.

За його словами, на Дніпропетровщині вживаються контрзаходи - просувань російських окупантів за суботу, 4 жовтня, не зафіксовано.

Бойові дії на Дніпропетровщині

Нещодавно окупанти зробили заяву та виклали у мережу пропагандистське відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Дніпропетровській області. Однак ця інформація не є правдивою.

Командування 110-ї окремої механізованої бригади повідомило, що у Вербове проникла диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) росіян. Вона мала на меті зняти постановочне відео з встановленням прапора.

Окупантів було знищено і на теперішній час Вербове перебуває під контролем 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, перед цим росіяни заявляли про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Проте і ця інформація не є правдивою.

Однак РФ все ж вдалося окупувати п’ять сіл на Дніпропетровщині: Новогеоргіївку, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївку та Ворону.

Наразі Сили оборони утримують позиції ще в семи населених пунктах, де тривають активні бойові дії.