ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Наступ росіян "забуксував": Сили оборони зупинили просування на Дніпропетровщині

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 15:25
UA EN RU
Наступ росіян "забуксував": Сили оборони зупинили просування на Дніпропетровщині Фото: ЗСУ зупинили ворожий наступ у Дніпропетровській області (www.facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські захисники проводять контрзаходи на Дніпропетровщині. Минулої доби російським загарбникам не вдалося просунутись в області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

За його словами, на Дніпропетровщині вживаються контрзаходи - просувань російських окупантів за суботу, 4 жовтня, не зафіксовано.

Водночас Шаповал повідомив, що РФ завдала два авіаудари 250-ми фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) в районі Синельниківський району.

Бойові дії на Дніпропетровщині

Нещодавно окупанти зробили заяву та виклали у мережу пропагандистське відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Дніпропетровській області. Однак ця інформація не є правдивою.

Командування 110-ї окремої механізованої бригади повідомило, що у Вербове проникла диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) росіян. Вона мала на меті зняти постановочне відео з встановленням прапора.

Окупантів було знищено і на теперішній час Вербове перебуває під контролем 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, перед цим росіяни заявляли про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Проте і ця інформація не є правдивою.

Однак РФ все ж вдалося окупувати п’ять сіл на Дніпропетровщині: Новогеоргіївку, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївку та Ворону.

Наразі Сили оборони утримують позиції ще в семи населених пунктах, де тривають активні бойові дії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Дніпропетровська область Окупанти
Новини
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії