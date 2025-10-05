Наступление россиян "забуксовало": Силы обороны остановили продвижение на Днепропетровщине

Украинские защитники проводят контрмеры на Днепропетровщине. За прошедшие сутки российским захватчикам не удалось продвинуться в области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

В то же время Шаповал сообщил, что РФ нанесла два авиаудара 250-ми фугасными авиационными бомбами (ФАБ) в районе Синельниковского района.

По его словам, на Днепропетровщине принимаются контрмеры - продвижений российских оккупантов за субботу, 4 октября, не зафиксировано.

Боевые действия на Днепропетровщине

Недавно оккупанты сделали заявление и выложили в сеть пропагандистское видео о якобы захвате населенного пункта Вербове в Днепропетровской области. Однако эта информация не является правдивой.

Командование 110-й отдельной механизированной бригады сообщило, что в Вербове проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) россиян. Ее целью было снять постановочное видео с установлением флага.

Оккупанты были уничтожены и в настоящее время Вербове находится под контролем 110-й ОМБр.

Напомним, перед этим россияне заявляли о якобы захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Однако и эта информация не является правдивой.

Однако РФ все же удалось оккупировать пять сел на Днепропетровщине: Новогеоргиевку, Запорожское, Сичневое (Январское), Малиевку и Ворону.

Сейчас Силы обороны удерживают позиции еще в семи населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия.