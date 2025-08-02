Наступ РФ на Покровськ: ворог шукає таємні шляхи обходу

А ось в ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

За даними Інституту вивчення війни, українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Проте росіяни теж проводили наступальні операції у цьому районі.