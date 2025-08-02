Наступление РФ на Покровск: враг ищет тайные пути обхода

А вот в ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

По данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.