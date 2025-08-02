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Наступление РФ на Покровск: враг ищет тайные пути обхода

Иллюстративное фото: РФ пытается наступать возле Покровска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия пытается разведать маршруты для скрытого перемещения войск в Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга", - рассказали в ОСУВ.

Также были отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов:

  • Родинское;
  • Новоэкономическое;
  • Мирноград;
  • Лисовка;
  • Зверево.

"Также наши воины отражали атаки противника неподалеку Удачного, Филиала и Молодецкого. В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника", - сообщили военные.

Бои за Покровск

Как сообщал главком ВСУ Александр Сырский, в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили штурм противника.

 

А вот в ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

По данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.

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