Наступ РФ на Покровськ: ворог шукає таємні шляхи обходу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

"Також наші воїни відбивали атаки противника неподалік Удачного, Філії та Молодецького. У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте Сили оборони виявляють та знищують противника", - повідомили військові.

Також було відмічено наступальні дії в районах населених пунктів:

"На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію із сходу та півдня", - розповіли в ОСУВ.

А ось в ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

За даними Інституту вивчення війни, українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Проте росіяни теж проводили наступальні операції у цьому районі.