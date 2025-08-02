Наступ РФ на Покровськ: ворог шукає таємні шляхи обходу
Російська армія намагається розвідати маршрути для прихованого переміщення військ до Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
"На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію із сходу та півдня", - розповіли в ОСУВ.
Також було відмічено наступальні дії в районах населених пунктів:
- Родинське;
- Новоекономічне;
- Мирноград;
- Лисівка;
- Звірове.
"Також наші воїни відбивали атаки противника неподалік Удачного, Філії та Молодецького. У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте Сили оборони виявляють та знищують противника", - повідомили військові.
Бої за Покровськ
Як повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.
А ось в ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.
За даними Інституту вивчення війни, українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Проте росіяни теж проводили наступальні операції у цьому районі.