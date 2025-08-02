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Наступ РФ на Покровськ: ворог шукає таємні шляхи обходу

Субота 02 серпня 2025 09:34
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Наступ РФ на Покровськ: ворог шукає таємні шляхи обходу Ілюстративне фото: РФ намагається наступати біля Покровська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія намагається розвідати маршрути для прихованого переміщення військ до Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію із сходу та півдня", - розповіли в ОСУВ.

Також було відмічено наступальні дії в районах населених пунктів:

  • Родинське;
  • Новоекономічне;
  • Мирноград;
  • Лисівка;
  • Звірове.

"Також наші воїни відбивали атаки противника неподалік Удачного, Філії та Молодецького. У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте Сили оборони виявляють та знищують противника", - повідомили військові.

Бої за Покровськ

Як повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.

А ось в ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

За даними Інституту вивчення війни, українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Проте росіяни теж проводили наступальні операції у цьому районі.

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