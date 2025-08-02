Наступление РФ на Покровск: враг ищет тайные пути обхода

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"Также наши воины отражали атаки противника неподалеку Удачного, Филиала и Молодецкого. В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника", - сообщили военные.

Также были отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов:

"На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга", - рассказали в ОСУВ.

А вот в ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

По данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.