Наступление РФ на Покровск: враг ищет тайные пути обхода
Российская армия пытается разведать маршруты для скрытого перемещения войск в Покровск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
"На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга", - рассказали в ОСУВ.
Также были отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов:
- Родинское;
- Новоэкономическое;
- Мирноград;
- Лисовка;
- Зверево.
"Также наши воины отражали атаки противника неподалеку Удачного, Филиала и Молодецкого. В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника", - сообщили военные.
Бои за Покровск
Как сообщал главком ВСУ Александр Сырский, в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили штурм противника.
А вот в ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.
По данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.