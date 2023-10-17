Ізраїль не розпочне наземну операцію в Газі до завершення візиту Байдена, - ЗМІ

У публікації зазначається, що з'являється "дедалі більше ознак" того, що операція Ізраїльських сил оборони (ЦАХАЛ) у Секторі Газа не розпочнеться доти, доки американський президент не завершить свій візит солідарності до країни.

Очікується, що Байден прибуде до Ізраїлю сьогодні, 17 жовтня. У ході свого візиту президент США зустрінеться, зокрема, із прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

За даними німецького видання, практично неможливо, щоб Ізраїль "виступив проти Байдена щодо розміщення наземних військ під час його візиту".

Візит Байдену до Ізраїлю.

Нагадаємо, кілька днів тому глава уряду Ізраїлю Нетаньяху запросив президента США Байдена відвідати державу наступного тижня.

Зазначимо, що в Ізраїлі вже двічі побував держсекретар Ентоні Блінкен з моменту масштабного нападу бойовиків ХАМАС. Під час візиту він запевнив Нетаньяху у підтримці США, заявивши, що метою ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв. До того ж у США неодноразово наголошували на тому, що зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю із боку Сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує на тому, що має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.