Израиль не начнет наземную операцию в Газе до окончания визита Байдена, - СМИ

Израиль вряд ли станет начинать военную наземную операцию в Секторе Газа, пока будет продолжаться визит президента США Джо Байдена в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
В публикации отмечается, что появляется "все больше признаков" того, что операция Израильских сил обороны (ЦАХАЛ) в Секторе Газа не начнется до тех пор, пока американский президент не завершит свой визит солидарности в страну.
Ожидается, что Байден прибудет в Израиль сегодня, 17 октября. В ходе своего визита президент США встретится, в частности, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
По данным немецкого издания, практически невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита".
Напомним, несколько дней назад глава правительства Израиля Нетаньяху пригласил президента США Байдена посетить государство на будущей неделе.
Отметим, что в Израиле уже дважды побывал госсекретарь Энтони Блинкен с момента масштабного нападения боевиков ХАМАС. Во время визита он заверил Нетаньяху в поддержке США, заявив, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля и евреев. К тому же, в США неоднократно подчеркивали, что смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.
7 октября боевики ХАМАСа начали масштабное вторжение в Израиль со стороны Сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.
В ответ Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерен уничтожить ХАМАС.
Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.
Ранее сообщалось, что Израиль мог готовиться провести наземную операцию в Секторе Газа в прошлые выходные, но, по данным издания The New York Times, ее пришлось отложить на несколько дней из-за погодных условий.
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