ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Настроения украинского бизнеса улучшились: что стало причиной

Новина українською →
Украина, Вторник 01 июня 2021 12:47
Настроения украинского бизнеса улучшились: что стало причиной Фото: Национальный банк зафиксировал улучшение деловых ожиданий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в мае 2021 года улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 50,5 пунктов и уже во второй раз с начала года превысил равновесное значение (50 пунктов).

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, причиной улучшения ожиданий стало "постепенное снятие жестких карантинных ограничений".

Настроения украинского бизнеса улучшились: что стало причиной

В мае предприятия большинстве секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий промышленности и сферы услуг превысили нейтральный уровень, оценки предприятий торговли вплотную приблизились к нему. В то же время секторальный индекс строительных компаний после существенного улучшения в прошлом месяце в мае несколько снизился относительно нейтрального уровня из-за пессимизма некоторых предприятий.

Предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков, говорится в обзоре.

В то же время оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме торговли, пока не ожидают увеличения общей численности работников.

Настроения украинского бизнеса улучшились: что стало причиной

Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 - 24 мая 2021 года. В опросе приняли участие 309 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, в мае 2021 года 33% руководителей банков и небанковских финансовых учреждений ожидали улучшения состояния сектора в течение следующих шести месяцев. Кроме того, 6% ожидали ухудшения, а 61% заявляли, что он не изменится.

Отметим, индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2021 года составил 77,2 п., что на 9,4 п. выше, чем в марте. Повышение индикатора связано со значительным ростом экономических ожиданий или с изменением методологии опроса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Национальный банк Украины
NEWS
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе