Настрої українського бізнесу дещо покращилися: що стало причиною

Український бізнес у травні 2021 року покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,5 пунктів й вже вдруге з початку року перевищив рівноважне значення (50 пунктів).

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України ( НБУ ).

Як зазначається в повідомленні, причиною покращення очікувань стало "поступове зняття жорстких карантинних обмежень".

У травні підприємства більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств промисловості та сфери послуг перевищили нейтральний рівень, оцінки підприємств торгівлі впритул наблизились до нього. Водночас секторальний індекс будівельних компаній після суттєвого поліпшення минулого місяця у травні дещо знизився відносно нейтрального рівня через песимізм деяких підприємств.

Підприємства всіх секторів продовжують очікувати зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників, йдеться в огляді.

Водночас оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими: підприємства всіх видів економічної діяльності, крім торгівлі, поки не очікують збільшення загальної чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося 5 - 24 травня 2021 року. В опитуванні взяли участь 309 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.