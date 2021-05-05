Настроения украинского бизнеса снова ухудшились: что стало причиной
Украинский бизнес в апреле 2021 года ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 46,9 пунктов.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).
Таким образом, индекс снова опустился ниже равновесного значения (50 пунктов).
Как отмечается в сообщении, причиной ухудшения настроений стало усиление карантинных ограничений и рост неопределенности.
По данным опроса, респонденты промышленности, торговли и сферы услуг ухудшили оценки результатов своей деятельности, сильнее всего - сферы услуг, которые больше всего ощутили последствия ужесточения карантинных ограничений.
Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 апреля 2021 года. В опросе приняли участие 297 предприятий. Среди опрошенных предприятий 41,8% - компании промышленности, 30,3% - сферы услуг, 23,9% - торговли, 4,0% - строительства. 37,0% респондентов - крупные предприятия, 30,0% - средние, 33,0% - малые.
Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.
Отметим, обновленный макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии 2021 года. Ожидается ослабление текущих ограничений уже с мая.
Напомним, индекс потребительских настроений в Украине в марте 2021 года составил 67,8 п., что на 1,3 п. ниже, чем в феврале. Сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок.