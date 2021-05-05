Настроения украинского бизнеса снова ухудшились: что стало причиной

Украинский бизнес в апреле 2021 года ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 46,9 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины ( НБУ ).

Таким образом, индекс снова опустился ниже равновесного значения (50 пунктов).

Как отмечается в сообщении, причиной ухудшения настроений стало усиление карантинных ограничений и рост неопределенности.

По данным опроса, респонденты промышленности, торговли и сферы услуг ухудшили оценки результатов своей деятельности, сильнее всего - сферы услуг, которые больше всего ощутили последствия ужесточения карантинных ограничений.

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 апреля 2021 года. В опросе приняли участие 297 предприятий. Среди опрошенных предприятий 41,8% - компании промышленности, 30,3% - сферы услуг, 23,9% - торговли, 4,0% - строительства. 37,0% респондентов - крупные предприятия, 30,0% - средние, 33,0% - малые.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.