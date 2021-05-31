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Оптимизм топ-менеджеров украинских финучреждений почти вернулся на докризисный уровень

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 15:23
Оптимизм топ-менеджеров украинских финучреждений почти вернулся на докризисный уровень Фото: оптимизм банкиров почти достиг уровня 2019 года (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года 33% руководителей банков и небанковских финансовых учреждений ожидали улучшения состояния сектора в течение следующих шести месяцев. Кроме того, 6% ожидали ухудшения, а 61% заявляли, что оно не изменится.

Об этом свидетельствуют данные "Опроса о системных рисках финансового сектора" за май 2021 года, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

Оптимизм топ-менеджеров украинских финучреждений почти вернулся на докризисный уровень

"Текущий опрос зафиксировал оптимистичный взгляд на перспективы финсектора на следующие полгода. Баланс ответов стал положительным (14%) и почти достиг докризисного уровня ноября 2019 года (21%)", - отметили в НБУ.

Почти половина (44%) участников опроса оценили текущее состояние финсектора как хорошее, 3% - как очень хорошее, 47% - как удовлетворительное. Лишь 6% руководителей оценили его как плохое. Баланс ответов оказался положительным на уровне 22% - самый высокий показатель с начала опроса в мае 2018 года.

Оптимизм топ-менеджеров украинских финучреждений почти вернулся на докризисный уровень

Опрос НБУ проводился 12 до 25 мая 2021 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 12 страховых и 2 инвестиционных компаний. Опрос проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие 6 месяцев и чего ожидают в следующие полгода.

Напомним, индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2021 года составил 77,2 п., что на 9,4 п. выше, чем в марте. Повышение индикатора связано со значительным ростом экономических ожиданий или с изменением методологии опроса.

Отметим, украинский бизнес в апреле 2021 года ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 46,9 пунктов.

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