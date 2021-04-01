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Настроения украинского бизнеса улучшились до пандемического уровня

Автор: Александр Белоус

В марте 2021 года украинский бизнес улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 51,4 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, которое проводит Национальный банк Украины (НБУ).

"Впервые с февраля прошлого года ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов)", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в марте предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, более оптимистично оценили результаты своей деятельности. При этом секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг перешли нейтральный уровень.

"Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников", - отметили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 до 24 марта 2021 года. В опросе приняли участие 269 предприятий.

По данным исследования компании Info Sapiens, индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2021 года составил 69,1 п., на 8,4 п. выше показателя января. Индекс вырос после падения до минимума за два года.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.

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Новости Украины Национальный банк Украиныбизнеснастроение
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