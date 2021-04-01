Настроения украинского бизнеса улучшились до пандемического уровня

"Впервые с февраля прошлого года ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов)", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в марте предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, более оптимистично оценили результаты своей деятельности. При этом секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг перешли нейтральный уровень.

"Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников", - отметили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 до 24 марта 2021 года. В опросе приняли участие 269 предприятий.