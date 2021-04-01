Настрої українського бізнесу покращилися до пандемічного рівня

"Уперше з лютого минулого року очікування підприємств перевищили рівноважне значення (50 пунктів)", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, у березні підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістичніше оцінили результати своєї діяльності. При цьому секторальні індекси підприємств промисловості, торгівлі та сфери послуг перетнули нейтральний рівень.

"Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників", - зазначили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 24 березня 2021 року. В опитуванні взяли участь 269 підприємств.