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Настроения украинского бизнеса существенно улучшились: что стало причиной

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 17:00
Настроения украинского бизнеса существенно улучшились: что стало причиной
Автор: Александр Белоус

В феврале 2021 года украинский бизнес улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Это произошло в ответ на ослабление карантинных мер.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, которое проводит Национальный банк Украины (НБУ).

В то же время, как отмечают в НБУ, несмотря на существенное улучшение настроений, бизнес все еще сдержанно оценивает результаты своей экономической деятельности. Ожидания предприятий остаются ниже равновесного уровня - индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в феврале составил 48.8 (в январе - 37.6).

Настроения украинского бизнеса существенно улучшились: что стало причиной

"Оценки по занятости остаются сдержанными. Предприятия всех видов деятельности не ожидают увеличения общей численности работников ", - говорится в обзоре.

Настроения украинского бизнеса существенно улучшились: что стало причиной

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 февраля до 19 февраля 2021 года. В опросе приняли участие 194 предприятия.

Как свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens индекс потребительских настроений в Украине в январе 2021 году составил 60,7 п., что на 5,2 п. ниже, чем в декабре 2020 года. Индекс упал до уровня апреля 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.

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