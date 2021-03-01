Настроения украинского бизнеса существенно улучшились: что стало причиной

В феврале 2021 года украинский бизнес улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Это произошло в ответ на ослабление карантинных мер.

В то же время, как отмечают в НБУ, несмотря на существенное улучшение настроений, бизнес все еще сдержанно оценивает результаты своей экономической деятельности. Ожидания предприятий остаются ниже равновесного уровня - индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в феврале составил 48.8 (в январе - 37.6).

"Оценки по занятости остаются сдержанными. Предприятия всех видов деятельности не ожидают увеличения общей численности работников ", - говорится в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 февраля до 19 февраля 2021 года. В опросе приняли участие 194 предприятия.