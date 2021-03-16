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Потребительские настроения украинцев улучшились после падения до двухлетнего минимума

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 10:52
Потребительские настроения украинцев улучшились после падения до двухлетнего минимума Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2021 года составил 69,1 п., на 8,4 п. выше показателя января. Индекс вырос после падения до минимума за два года.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос на 7,0 п. и составляет 64,4. Индекс экономических ожиданий вырос на 9,3 п. и составляет 72,2.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы незначительно вырос и составляет 150,7. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился и составляет 186,2. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 9,2 п. и составляет 139,5.

"Индекс потребительских настроений улучшился за счет большего оптимизма в отношении собственных доходов и развития экономики в ближайший год. Улучшения этих оценок эт'связано с ослаблением девальвационных ожиданий и окончанием локдауну в конце января", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Потребительские настроения украинцев улучшились после падения до двухлетнего минимума

Напомним, по данным опроса НБУ, в феврале 2021 года украинский бизнес улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Это произошло в ответ на ослабление карантинных мероприятий.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.

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