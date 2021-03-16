Потребительские настроения украинцев улучшились после падения до двухлетнего минимума

Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2021 года составил 69,1 п., на 8,4 п. выше показателя января. Индекс вырос после падения до минимума за два года.

Индекс текущего положения вырос на 7,0 п. и составляет 64,4. Индекс экономических ожиданий вырос на 9,3 п. и составляет 72,2.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы незначительно вырос и составляет 150,7. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился и составляет 186,2. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 9,2 п. и составляет 139,5.

"Индекс потребительских настроений улучшился за счет большего оптимизма в отношении собственных доходов и развития экономики в ближайший год. Улучшения этих оценок эт'связано с ослаблением девальвационных ожиданий и окончанием локдауну в конце января", - комментируют аналитики Info Sapiens.