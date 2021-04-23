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Когда в Украине ослабят карантин: базовый сценарий НБУ

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 13:49
Когда в Украине ослабят карантин: базовый сценарий НБУ Фото: НБУ прогнозирует отказ от жесткого карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обновленный макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии 2021 года. Ожидается ослабление текущих ограничений уже с мая.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2021 года).

По базовому сценарию ожидается, что в условиях жесткого карантина ("красные зоны") одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться. В таких условиях влияние всех карантинных ограничений, применявшихся в первом полугодии, на годовой ВВП оценивается в -0,5-0,6 п.п.

"В дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдения требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения", - говорится в прогнозе.

Как отмечается в обзоре, введение всеукраинского локдауна в январе и карантинных ограничений "красных зон" в ряде регионов в марте 2021 года негативно сказалось на экономической активности. НБУ оценивает влияние мартовских ограничений на годовой реальный ВВП в -0,1 п. п. Влияние январского локдауна оценивалось в -0,2 п. п.

Как отметили в НБУ, в марте жесткие карантинные ограничения были введены не по всей стране и на неполный месяц - со второй половины марта в красных зонах находилось 10-12 областей и г. Киев, совокупный вес которых в ВВП составлял 50-60%.

Также бизнес и население в отличие от локдауна предыдущего года в значительной степени приспособились к условиям карантина, в том числе благодаря онлайн-торговле и услугам доставки.

"Кроме того, сами ограничения не являются такими жесткими как в прошлом году - разрешена торговля по предзаказу, индивидуальные услуги по записи, передвижение общественным транспортом по спецпропускам и тому подобное", - говорится в обзоре.

Когда в Украине ослабят карантин: базовый сценарий НБУ

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что влияние локдаунов в этом году не такое разрушительное, как было во втором квартале 2020 года.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

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