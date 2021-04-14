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Потребительские настроения снова ухудшились: чего ждут украинцы

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 11:21
Потребительские настроения снова ухудшились: чего ждут украинцы Фото: потребительские настроения снова ухудшились из-за карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2021 году составил 67,8 п., что на 1,3 п. ниже, чем в феврале. Падение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения снизился на 5,5 п. и составляет 58,9. Составляющие этого индекса изменились следующим образом:

  • индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 п. ниже от уровня этого индекса в феврале;
  • индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,2 п. и установился на отметке 63,0.

Индекс экономических ожиданий в марте вырос незначительно и составляет 73,7.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 п. и составляет 148,1. Индекс инфляционных ожиданий стабильный и составляет 187,8. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 п. и составляет 134,3.

"Наибольшее падение испытал индекс целесообразности делать крупные покупки: сокращение на 7 п. Такое падение, вероятно, является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги в этих условиях. Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине является наиболее чувствительным, по сравнению с другими индексами, к динамике заболеваемости и введению карантинных ограничений", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Потребительские настроения снова ухудшились: чего ждут украинцы

Напомним, в марте 2021 года украинский бизнес улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 51,4 пунктов.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.

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