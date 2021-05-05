Настрої українського бізнесу знову погіршилися: що стало причиною

Український бізнес у квітні 2021 року погіршив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впав до 46,9 пунктів.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України ( НБУ ).

Таким чином, індекс знову опустився нижче рівноважного значення (50 пунктів).

Як зазначається в повідомленні, причиною погіршення настроїв стало посилення карантинних обмежень та зростання невизначеності.

За даними опитування, респонденти промисловості, торгівлі та сфери послуг погіршили оцінки щодо результатів своє діяльності, найсильніше - сфери послуг, які найбільше відчули наслідки посилення карантинних обмежень.

Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 квітня 2021 року. В опитуванні взяли участь 297 підприємств. Серед опитаних підприємств 41,8% - компанії промисловості, 30,3% - сфери послуг, 23,9% - торгівлі, 4,0% - будівництва. 37,0% респондентів - великі підприємства, 30,0% - середні, 33,0% - малі.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.