Настроения украинского бизнеса существенно ухудшились в начале 2021 года

Фото: магазин (Виталий Носач, РБК-Украина)

К сезонному падению активности добавился правительственный карантин

Украинский бизнес существенно ухудшил оценки текущего экономического состояния своих предприятий. На фоне ужесточения правительством карантина индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2021 года снизился до 37,6 (в декабре - 45,5).

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, которое проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов) одиннадцатый месяц подряд, с марта 2020 года.

"Ослабление деловой активности, что является типичным для начала года и обычно связано с сокращением количества рабочих дней, было значительно усилено введением строгих карантинных ограничений к некоторым видам предпринимательской деятельности", - говорится в отчете.

По данным опроса, предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, существенно ухудшили ожидания результатов своей деятельности. Самые пессимистические ожидания у предприятий секторов строительства и торговли.

Предприятия продолжают ожидать роста цен на собственную продукцию и услуги на фоне повышения закупочных цен. Остаются пессимистичными ожидания предприятий всех видов экономической деятельности относительно общего количества работников, свидетельствуют результаты опроса.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 января до 25 января 2021 года. В опросе приняли участие 202 предприятия.

Как сообщало РБК-Украина, индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2020 года составил 65,9 п., что на 26,3 п. ниже, чем год назад (92,2 пунктов). Индекс упал до уровня марта 2019 года, когда он составлял 65,3 пунктов.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.