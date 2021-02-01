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Настрої українського бізнесу суттєво погіршилися на початку 2021 року

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 14:02
Настрої українського бізнесу суттєво погіршилися на початку 2021 року
Фото: магазин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До сезонного падіння активності додався урядовий карантин

Український бізнес суттєво погіршив оцінки поточного економічного стану своїх підприємств. На тлі посилення урядом карантину індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2021 року знизився до 37,6 (у грудні - 45,5).

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Настрої українського бізнесу суттєво погіршилися на початку 2021 року

Як зазначили в НБУ, очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів) одинадцятий місяць поспіль, з березня 2020 року.

"Послаблення ділової активності, що є типовим для початку року та зазвичай пов’язане зі скороченням кількості робочих днів, було значно підсилено запровадженням суворих карантинних обмежень щодо здійснення деяких видів підприємницької діяльності", - йдеться у звіті.

За даними опитування, підприємства всіх секторів, залучених до опитування, суттєво погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності. Найпесимістичніші очікування у підприємств секторів будівництва та торгівлі.

Настрої українського бізнесу суттєво погіршилися на початку 2021 року

Підприємства продовжують очікувати зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі підвищення закупівельних цін. Залишаються песимістичними очікування підприємств усіх видів економічної діяльності щодо загальної кількості працівників, свідчать результати опитування.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 січня до 25 січня 2021 року. В опитуванні взяли участь 202 підприємства.

Як повідомляло РБК-Україна, індекс споживчих настроїв в Україні у грудні 2020 року склав 65,9 п., що на 26,3 п. нижче, ніж рік тому (92,2 пунктів). Індекс впав до рівня березня 2019 року, коли він складав 65,3 пунктів.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.

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