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Настроения бизнеса немного улучшились в условиях адаптивного карантина

Автор: Александр Белоус

Бизнес ослабил негативные ожидания относительно дальнейшего экономического роста в Украине на фоне продолжения адаптивного карантина. Индекс деловых ожиданий предприятий еще не вернулся на докарантиннsй уровень, но уже пересек нейтральную отметку и составил 100,8% (в II квартале 2020 года - 90,8%).

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины Национального банка за III квартал 2020 года.

Повышение произошло за счет улучшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния своих предприятий, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

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В то же время предприятия продолжают ожидать сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, однако они менее пессимистичны, чем в предыдущем опросе. Баланс ответов составил минус 16,1% против 34,1% в II квартале 2020 года.

Очередной опрос НБУ было проведено с 3 августа до 3 сентября 2020 года среди руководителей 696 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Как сообщало РБК-Украина, в III квартале 2020 года руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников в следующие 12 месяцев.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

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