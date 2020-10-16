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Украинский бизнес планирует сокращение персонала и повышение зарплат

Киев, Пятница 16 октября 2020 18:48
Украинский бизнес планирует сокращение персонала и повышение зарплат
Фото: хлебозавод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предприниматели готовятся к повышению зарплат

Четвертый квартал подряд руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников в следующие 12 месяцев. Сокращение персонала прогнозируют респонденты всех видов экономической деятельности, кроме торговли, где не ожидается изменений.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины Национального банка за III квартал 2020 года.

По данным опроса, только 10,2% предприятий планируют нанимать новых сотрудников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предполагают 21,0% опрошенных компаний. В итоге отрицательный баланс ожиданий - "минус" 10,8% (в предыдущем квартале - минус 17,3%).

Украинский бизнес планирует сокращение персонала и повышение зарплат

На фоне прогнозов по сокращению работников наблюдается существенное усиление ожиданий роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 52,1% (в II квартале 2020 года - 26,8%). Лишь 3,6% компаний готовы к снижению зарплат.

Украинский бизнес планирует сокращение персонала и повышение зарплат

Очередной опрос НБУ был проведено с 3 августа до 3 сентября 2020 года среди руководителей 696 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

Отметим, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующие показатели заложены в проекте государственного бюджета на следующий год. Согласно проекту, запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

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