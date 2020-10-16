Настрої бізнесу трохи покращилися в умовах адаптивного карантину

Бізнес послабив негативні очікування щодо подальшого економічного зростання в Україні на тлі продовження адаптивного карантину. Індекс ділових очікувань підприємств ще не повернувся на докарантинний рівень, але вже перетнув нейтральну позначку і сягнув 100,8% (у II кварталі 2020 року - 90,8%).

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України Національного банку за III квартал 2020 року.

Підвищення відбулося за рахунок поліпшення оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану власних підприємств, а також інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.

Водночас підприємства продовжують очікувати скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, проте вони менш песимістичні, ніж у попередньому опитуванні. Баланс відповідей склав "мінус" 16,1% проти 34,1% у IІ кварталі 2020 року.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 серпня до 3 вересня 2020 року серед керівників 696 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, у III кварталі 2020 року керівники українських підприємств прогнозують зменшення кількості працівників у наступні 12 місяців.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.