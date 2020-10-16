Бизнес ждет рост курса доллара до 29 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Девальвационные ожидания бизнеса ухудшаются

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за III квартал 2020 года.

По данным опроса, 62,5% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28,01 грн/доллар до 30,00 грн/доллар.



Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, во II квартале - 28,28 грн/доллар.

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 августа до 3 сентября 2020 года среди руководителей 696 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Как сообщало РБК-Украина, во II квартале 2020 года руководители украинских предприятий прогнозировали среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар).