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Бизнес ждет рост курса доллара до 29 гривен

Киев, Пятница 16 октября 2020 17:15
Бизнес ждет рост курса доллара до 29 гривен
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Девальвационные ожидания бизнеса ухудшаются

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за III квартал 2020 года.

Бизнес ждет рост курса доллара до 29 гривен

По данным опроса, 62,5% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28,01 грн/доллар до 30,00 грн/доллар.
Бизнес ждет рост курса доллара до 29 гривен

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, во II квартале - 28,28 грн/доллар.

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 августа до 3 сентября 2020 года среди руководителей 696 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Как сообщало РБК-Украина, во II квартале 2020 года руководители украинских предприятий прогнозировали среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар).

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