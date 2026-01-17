"Настав час шукати нового лідера": Трамп зробив заяву про Іран

Президент США Дональд Трамп закликав покласти край іранському режиму аятол на тлі кривавого придушення масових протестів в країні. Він заявив, що потрібно "шукати нового лідера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Американський президент заявив, що Ірану потрібен новий лідер, оскільки 37-річне правління режиму аятол поставило країну на край. Втім, масові протести, які вирували в Ірані останні 20 днів, схоже, вщухли через надзвичайну жорстокість режиму.
"Настав час шукати нового лідера в Ірані", - заявив Трамп.
Заява Трампа пролунала після того, як у соціальних мережах було опубліковано серію заяв реального керівника Ірану, аятоли Алі Хаменеї, у який той переклав відповідальність за тисячи вбитих режимом протестувальників на Трампа.
"Ми визнаємо президента США винним у жертвах, збитках та наклепі, які він завдав іранській нації", - заявив він.
Після цього Трамп виступив із заявами у відповідь. Президент США сказав, що Хаменеї та його поплічники покладаються на репресії та насильство. Трамп звинуватив Хаменеї "у повному знищенні країни та застосуванні насильства на рівні, якого раніше не було".
"Для того, щоб країна функціонувала, керівництво повинно зосередитися на належному управлінні своєю країною, як я це роблю зі Сполученими Штатами, а не на вбивстві людей тисячами, щоб зберегти контроль... Лідерство — це про повагу, а не про страх і смерть", - сказав він.
Щобільше, Трамп напряму назвав іранського лідера "хворою людиною". А Іран, додав американський президент - це "найгірше місце для життя".
"Ця людина - хвора людина, яка повинна належним чином керувати своєю країною та припинити вбивати людей. Його країна - найгірше місце для життя у світі через погане керівництво", - заявив він.
Нагадаємо, що наприкінці грудня в Ірані розгорнулися наймасовіші з 2022 року протести, викликані різким падінням курсу національної валюти та поглибленням економічної кризи. Економічні вимоги протестувальників дуже швидко змінилися на політичні.
Іранський режим відреагував з небаченою жорстокістю, влаштувавши страти, розстріли та масові вбивства, паралельно вимкнувши в країні інтернет. За непідтвердженими даними, під час протестів могли загинути близько 12 тисяч осіб. Наразі влада Ірану стверджує, що ситуація в країні нібито стабілізована та перебуває під повним контролем.
При цьому Трамп погрожував Ірану, якщо режим почне вбивати цивільних, а потім взагалі публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Але радники та союзники на Близькому Сході, пишуть ЗМІ, могли відмовити Трампа від цих планів.