"Пришло время искать нового лидера": Трамп сделал заявление об Иране

Американский президент заявил, что Ирану нужен новый лидер, поскольку 37-летнее правление режима аятолл поставило страну на край. Впрочем, массовые протесты, которые бушевали в Иране последние 20 дней, похоже, утихли из-за чрезвычайной жестокости режима.

"Пришло время искать нового лидера в Иране", - заявил Трамп.

Заявление Трампа прозвучало после того, как в социальных сетях была опубликована серия заявлений реального руководителя Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в котором тот переложил ответственность за тысячи убитых режимом протестующих на Трампа.

"Мы признаем президента США виновным в жертвах, ущербе и клевете, которые он нанес иранской нации", - заявил он.

После этого Трамп выступил с ответными заявлениями. Президент США сказал, что Хаменеи и его приспешники полагаются на репрессии и насилие. Трамп обвинил Хаменеи "в полном уничтожении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было".

"Для того, чтобы страна функционировала, руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своей страной, как я это делаю с Соединенными Штатами, а не на убийстве людей тысячами, чтобы сохранить контроль... Лидерство - это об уважении, а не о страхе и смерти", - сказал он.

Более того, Трамп напрямую назвал иранского лидера "больным человеком". А Иран, добавил американский президент - это "худшее место для жизни".

"Этот человек - больной человек, который должен должным образом управлять своей страной и прекратить убивать людей. Его страна - худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства", - заявил он.