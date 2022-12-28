Настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Як відзначив президент, Україна вже давно заслуговує на статус кандидата на вступ в Європейський союз. Водночас цього року, наша країна досягла дещо більшого.

"Україна - зцементовує. Зцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. Це - головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає", - заявив президент.

За словами Зеленського, Україна довела факт того, що без нашої країни жодне обʼєднання в Європі не буде сильним.

"І саме тому в усіх країнах Європейського союзу впевнена більшість громадян підтримала Україну та ідею приєднання України до ЄС, і більшість бачить нас в Альянсі. Настає час для початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі", - додав президент.