Коли ЄС оцінить кроки України на шляху до євроінтеграції: відповідь Стефанішиної

На початку березня наступного року Євросоюз спільно з Україною оцінюватиме кроки країни на шляху до ЄС, тоді ж орієнтовно розпочнеться підготовка до переговорів.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"Все, що можна було зробити за цими семи рекомендаціями до кінця року, все, що вимагало політичного консенсусу, ми зробили. Наступний рік буде сфокусовано на оцінці цих кроків", - зазначила Стефанишина.

За її словами, дуже важливо, що 15 грудня Євросоюз на запит української сторони погодився провести ранню оцінку цих рекомендацій, тому що прогрес динамічний, і Україна не готова чекати ще рік.

"Ми розраховуємо, що на початку березня оцінюватимемо наші кроки спільно з ЄС і готуватимемося до початку переговорів (про вступ до ЄС – ред.)", - заявила віце-прем'єр.