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Коли ЄС оцінить кроки України на шляху до євроінтеграції: відповідь Стефанішиної

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Київ, Вівторок 27 грудня 2022 18:03
Коли ЄС оцінить кроки України на шляху до євроінтеграції: відповідь Стефанішиної Фото: віце-прем'єр Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

На початку березня наступного року Євросоюз спільно з Україною оцінюватиме кроки країни на шляху до ЄС, тоді ж орієнтовно розпочнеться підготовка до переговорів.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"Все, що можна було зробити за цими семи рекомендаціями до кінця року, все, що вимагало політичного консенсусу, ми зробили. Наступний рік буде сфокусовано на оцінці цих кроків", - зазначила Стефанишина.

За її словами, дуже важливо, що 15 грудня Євросоюз на запит української сторони погодився провести ранню оцінку цих рекомендацій, тому що прогрес динамічний, і Україна не готова чекати ще рік.

"Ми розраховуємо, що на початку березня оцінюватимемо наші кроки спільно з ЄС і готуватимемося до початку переговорів (про вступ до ЄС – ред.)", - заявила віце-прем'єр.

Раніше Стефанишина заявила, що всі 30 країн-членів НАТО підтримують необхідність майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмігаль заявляв, що Україна має амбітну мету набути статусу повноцінного члена Європейського союзу вже через два роки.

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Евросоюз Ольга Стефанішина
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