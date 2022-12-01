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Усі країни НАТО підтримують членство України в Альянсі, - Стефанішина

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 18:40
Усі країни НАТО підтримують членство України в Альянсі, - Стефанішина Фото: Ольга Стефанішина, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Усі 30 країн-членів НАТО підтримують необхідність майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"У нас є прогрес у питанні наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі в Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю надання Україні членства в Альянсі... Члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відчинені", - наголосила Стефанішина.

За її словами, таке рішення відрізняється від того, яке лідери країн НАТО ухвалили на саміті у Бухаресті у 2008 році. Воно є "новим потужним сигналом" і свідчить про відсутність страху перед тиском Росії в Альянсі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина підтвердила рішення блокувати участь представників України у засіданнях Комітету Україна - НАТО через "питання прав угорської меншини на Закарпатті".

Також ми писали, що, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, під час саміту у Бухаресті, який відбувся 29-30 листопада, союзники оголосили про новий пакет допомоги для України.

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НАТО Ольга Стефанішина
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