Усі країни НАТО підтримують членство України в Альянсі, - Стефанішина

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"У нас є прогрес у питанні наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі в Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю надання Україні членства в Альянсі... Члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відчинені", - наголосила Стефанішина.

За її словами, таке рішення відрізняється від того, яке лідери країн НАТО ухвалили на саміті у Бухаресті у 2008 році. Воно є "новим потужним сигналом" і свідчить про відсутність страху перед тиском Росії в Альянсі.