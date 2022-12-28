Настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський
Окрім здобуття статусу кандидата на вступ до ЄС, Україна згуртувала увесь світ у боротьбі за свободу та мир. Настає час для початку переговорів щодо членства в союзі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час виступу перед Верховною радою.
Як відзначив президент, Україна вже давно заслуговує на статус кандидата на вступ в Європейський союз. Водночас цього року, наша країна досягла дещо більшого.
"Україна - зцементовує. Зцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. Це - головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає", - заявив президент.
За словами Зеленського, Україна довела факт того, що без нашої країни жодне обʼєднання в Європі не буде сильним.
"І саме тому в усіх країнах Європейського союзу впевнена більшість громадян підтримала Україну та ідею приєднання України до ЄС, і більшість бачить нас в Альянсі. Настає час для початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі", - додав президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної, Україна разом з Євросоюзом розпочне оцінювати кроки нашої країни на шляху до ЄС вже на початку березня.
Тим часом усі 30 країн-членів НАТО підтримують необхідність майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу.
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