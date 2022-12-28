Настало время для переговоров касаемо членства Украины в ЕС, - Зеленский

Кроме получения статуса кандидата на вступление в ЕС, Украина сплотила весь мир в борьбе за свободу и мир. Настает время для начала переговоров касаемо членства в союзе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления перед Верховной радой.

Как отметил президент, Украина уже давно заслуживает статуса кандидата на вступление в Европейский союз. В то же время, в этом году наша страна достигла несколько большего.

"Украина - сцементирует. Сцементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. Это - главное наше достижение во внешней политике за уходящий год", - заявил президент.

По словам Зеленского, Украина доказала факт того, что без нашей страны ни одно объединение в Европе не будет сильным.

"И именно поэтому во всех странах Европейского союза уверенное большинство граждан поддержало Украину и идею присоединения Украины к ЕС, и большинство видит нас в Альянсе. Настает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе", - добавил президент.