Настало время для совместных действий, для остановки РФ, - посол Украины в Венгрии

Фото: Люба Непоп (из открытых источников)

Непоп заявила, что мир не должен молчать

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп заявила, что мир должен объединить усилия для остановки российской агрессии, а не только высказывать обеспокоенность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Непоп в Facebook.

Непоп заявила, что только вчера в Украине и мире происходили чествования 85-й годовщины Голодомора, а уже сегодня Россия совершила нападение на Украину в Азовском море.

"Это должен быть звонок для всех. Мир не должен молчать, больше недостаточно быть озабоченным или глубоко озабоченным. Настало время для серьезных и совместных действий, чтобы остановить Россию", - подчеркнула посол.

Ранее сообщалось, что Турчинов анонсировал введение военного положения. Турчинов сообщил, что заслушав доклад начальника Генштаба на главы Минобороны о событиях в районе Керченского пролива военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли являются ничем иным как актом военной агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 25 ноября, Россия атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.