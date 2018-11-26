Настав час для спільних дій, для зупинки РФ, - посол України в Угорщині

Фото: Люба Непоп (з відкритих джерел)

Непоп заявила, що світ не повинен мовчати

Посол України в Угорщині Любов Непоп заявила, що світ має об’єднати зусилля для зупинки російської агресії, а не тільки висловлювати стурбованість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Непоп у Facebook.

Непоп заявила, що лише вчора в Україні та світі відбувались вшанування 85-ї річницю Голодомору, а вже сьогодні Росія вчинила напад на Україну в Азовському морі.

"Це повинен бути дзвінок для всіх. Світ не повинен мовчати, більше недостатньо бути стурбованим або глибоко стурбованим. Настав час для серйозних і спільних дій, щоб зупинити Росію", - підкреслила посол.

Раніше повідомлялось, що Турчинов анонсував оголошення воєнного стану. Турчинов повідомив, що заслухавши доповідь начальника Генштабу на глави Міноборони про події в районі Керченської протоки воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблів є нічим іншим як актом воєнної агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 листопада, Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.