ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наслідки війни в Україні будуть системними для усього світу, - Подоляк

Новость на русском →
Понеділок 20 лютого 2023 12:14
Наслідки війни в Україні будуть системними для усього світу, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Війна Росії та України не є локальним конфліктом, оскільки наслідки будуть системними для усього світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Війна в Україні є глобальним конфліктом, оскільки зачіпає глобальну продовольчу та ядерну безпеку, загальні принципи міжнародного права та важливість покарання за найгірші злочини проти людства. Отже, наслідки війни будуть системними для світу в цілому. Або/або", - пише Михайло Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського російські окупанти вже не можуть просунутися далеко у своєму новому наступі, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна в Україні
NEWS
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна