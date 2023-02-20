Последствия войны в Украине будут системными для всего мира, - Подоляк

Война России и Украины не локальный конфликт, поскольку последствия будут системными для всего мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Война в Украине является глобальным конфликтом, поскольку затрагивает глобальную продовольственную и ядерную безопасность, общие принципы международного права и важность наказания за самые плохие преступления против человечества. Следовательно, последствия войны будут системными для мира в целом. Или/или", - пишет Михаил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты уже не могут продвинуться далеко в своем новом наступлении, поскольку они уже не так сильны, как раньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.