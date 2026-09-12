UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Наслідки удару по Одесі: під завалами будинку виявили тіло людини

22:49 12.09.2026 Сб
1 хв
Аварійно-пошукові роботи на місці удару РФ тривають
aimg Валерія Абабіна
Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/odesaMVA)

Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки в Одесі виявили тіло людини. Будинок постраждав унаслідок нічної російської атаки 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники виявили виявили тіло чоловіка, 1992 р.н. Аварійно-пошукові роботи на місці тривають.

Що відомо про атаку

Удар по Одесі стався вночі 12 вересня. Близько 5 ранку Повітряні сили попереджали про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря та загрозу балістики з Криму.

Унаслідок атаки суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Кількість постраждалих протягом дня зростала - за останніми даними, загалом від атак на Одещину поранень зазнали 37 людей, серед них п'ятимісячна дитина.

На місці працюють екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб для допомоги постраждалим.

Раніше зазначалось що, доля двох людей залишається невідомою. Пошукові роботи на місці тривають.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки РФ на Одесу 12 вересня суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі. Саме під завалами цього будинку згодом і знайшли тіло загиблого.

Одеса залишається під постійними ворожими ударами. 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітаркою в місті, а 8 вересня завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаРакетна атака