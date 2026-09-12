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Последствия удара по Одессе: под завалами дома обнаружили тело человека

22:49 12.09.2026 Сб
2 мин
Аварийно-розыскные работы на месте удара РФ продолжаются
aimg Валерия Абабина
Фото: последствия российской атаки на Одессу (t.me/odesaMVA)

При разборе завалов поврежденной многоэтажки в Одессе обнаружили тело человека. Дом пострадал в результате ночной российской атаки 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

При разборе завалов поврежденной многоэтажки спасатели обнаружили тело человека. Ее личность устанавливают. Аварийно-розыскные работы на месте продолжаются.

Что известно об атаке

Удар по Одессе случился ночью 12 сентября. Около 5 утра Воздушные силы предупреждали о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря и угрозе баллистики из Крыма.

В результате атаки существенно поврежден многоэтажный жилой дом. Число пострадавших в течение дня росло - по последним данным, в общем от атак по Одесской области ранения получили 37 человек, среди них пятимесячный ребенок.

На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб для помощи пострадавшим.

Ранее отмечалось, что судьба двух человек остается неизвестной. Поисковые работы на месте продолжаются.

Напомним, в результате ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября существенно поврежден многоэтажный жилой дом , есть пострадавшие. Именно под завалами этого дома впоследствии и обнаружили тело погибшего.

Одесса остается под постоянными вражескими ударами. 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитаркой в городе, а 8 сентября нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде.

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