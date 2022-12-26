Наслідки російської агресії. У Повітряних силах відреагували на вибухи на аеродромі "Енгельс"

Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" - це наслідки злочинних дій окупантів на території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", - сказав він.
Ігнат закликав почекати декілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів.
При цьому речник Повітряних сил нагадав, що попередня подібна "бавовна" все ж призводила до пошкодження літаків.
Нагадаємо, сьогодні вночі пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс", де розташовані бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.
Міноборони Росії повідомило про трьох загиблих внаслідок вибухів, проте зазначило, що літаки не постраждали.
При цьому російські Telegram-канали писали про пошкодження техніки на аеродромі.
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