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Вибухи на аеродромі в Енгельсі в РФ: у мережі пишуть про загиблих, влада спростовує евакуацію

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Понеділок 26 грудня 2022 05:57
Вибухи на аеродромі в Енгельсі в РФ: у мережі пишуть про загиблих, влада спростовує евакуацію Фото: у російському Енгельсі на стратегічному аеродромі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Після вибухів на стратегічному аеродромі в Енгельсі в Російській Федерації, що пролунали в ніч проти 26 грудня, місцева влада висловилася про подію і спростувала чутки в пресі щодо евакуації з міста. Тим часом у мережі пишуть про загиблих на аеродромі та про пошкоджені літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Саратовської області Саратовської області Романа Бусаргіна.

Так чиновник відреагував на інформацію, що розповсюджується в пресі та мережі, про нібито оголошену евакуацію з Енгельса, назвавши такі відомості "нахабною брехнею". Також він налякав кримінальною відповідальністю "за поширення свідомо неправдивої інформації".

За його словами, у житлових кварталах міста жодних надзвичайних подій не сталося, і "жодної загрози для мешканців абсолютно немає", і об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

Що стосується ситуації з вибухами на самому аеродромі, де розташована стратегічна авіація - бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, то чиновник не став розкривати дані про наслідки, розповіді, що на об'єкті триває перевірка.

"Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - розповів Бусаргін.

Раніше цієї ночі в мережі були поширені відеоролики про два вибухи на російській військовій авіабазі в Енгельсі. Російське інформаційне агентство Baza писало з посиланням на місцевих жителів, що вили сирени повітряної тривоги та чути вибух.

Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що при атаці на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, і ще 4 отримали поранення. Крім того, повідомляється, що були пошкоджені літаки.

Сам аеродром в Енгельсі розташований за сотні кілометрів від кордону з Україною. Росія для завдання масованих ракетних ударів використовує, зокрема, стратегічну авіацію з цього об'єкта.

Нагадаємо, 25 грудня у російському Курську сталися вибухи в районі аеродрому "Халіно" .

Раніше, 5 грудня, вибухи сталися на російських авіабазах "Енгельс" та "Дягілєві". Внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс" пошкоджено щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-95. Після інциденту росіяни вирішили перемістити частину авіації на інші аеродроми.

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