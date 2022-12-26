Последствия российской агрессии. В Воздушных силах отреагировали на взрывы на аэродроме "Энгельс"

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", - сказал он.

Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.

При этом спикер Воздушных сил напомнил, что предыдущие подобные "хлопки" все же приводили к повреждению самолетов.