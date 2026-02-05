Наслідки нічної атаки на Київ: є поранені, пошкоджені будинки та дитячий садок (фото)

В ніч проти 5 лютого Київ знову зазнав обстрілів з боку російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка, а також поліцію Києва в Telegram.
Російські дрони атакували Київ з кількох напрямків, внаслідок чого зафіксовано пошкодження у чотирьох районах міста.
Наразі відомо про двох постраждалих жінок. За даними мера Києва Віталія Кличка, у Соломʼянському районі одну жінку 79 років медики госпіталізували, ще одній 89-річній пенсіонерці надали допомогу на місці.
Район прийняв на себе основний удар. Тут уламки впали одразу за кількома адресами:
Житловий сектор: У двох багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено фасади. У дворах понівечено припарковані автомобілі. Пожежі вдалося уникнути.
Соціальна сфера: Уламки вибили вікна та пошкодили фасад дитячого садочка. Також зафіксовано падіння уламків поблизу торговельного центру.
Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА спалахнула пожежа. Вогонь охопив автомобілі на одній із місцевих стоянок. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Тут зафіксовано влучання уламків у дах чотириповерхової офісної будівлі. Через падіння виникла пожежа на покрівлі, яку вже ліквідували підрозділи ДСНС.
Уламки впали поблизу кафе, розташованого на першому поверсі житлового будинку. На щастя, сама будівля не зазнала пошкоджень, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, повітряна тривога у столиці була оголошена біля другої години ночі, вона тривала дві з половиною години.
Поліція та рятувальні служби працюють на місцях падіння уламків, документуючи наслідки обстрілів і надаючи необхідну допомогу постраждалим.
Нагадуємо, що ввечері 4 лютого Сумська область зазнала атаки російських дронів, унаслідок якої один із дронів вразив цивільний автомобіль, де перебувала сім'я з трьох осіб. Усі пасажири дістали травми.
Також Росія цілий день 4 лютого била по Запоріжжю та області, залишивши без світла понад 53 тисячі абонентів.