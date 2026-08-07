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"Наслідки можуть бути серйозними": Сибіга попередив про наслідки атак Росії на судна

01:53 07.08.2026 Пт
2 хв
У 2022 році подібні дії Росії вже спричинили стрибок цін
aimg Катерина Коваль
"Наслідки можуть бути серйозними": Сибіга попередив про наслідки атак Росії на судна Фото: виконувач обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга (facebook.com/andrij.sybiha)
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Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт в.о. глави МЗС України Андрія Сибіги в Х.

Чому це загрожує світовій продовольчій безпеці

"Росія намагається досягти такого ж результату зараз, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору України. Наслідки для світу можуть бути такими ж серйозними, як і у 2022 році", - наголосив Сибіга.

Як це вплинуло на ціни минулого разу

За словами міністра, після початку блокади українських морських портів у 2022 році світовий індекс цін на продовольство зріс більш ніж на 25%, що спричинило гостру продовольчу небезпеку для мільйонів людей.

Що пропонує зробити Сибіга

Міністр закликав країни та регіони, які можуть постраждати від подібних дій, відкрито висловити свою позицію. Він також звернувся до міжнародної спільноти з проханням посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити атаки на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в Чорному морі.

Нагадаємо, 27 липня Радбез ООН провів екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі - нова хвиля ударів РФ створює серйозні загрози для глобальної продовольчої безпеки.

Тоді ж Сибіга наголошував, що Росія намагається перетворити Чорне море на осередок дестабілізації, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільних торговельних суднах.

РБК-Україна також писало, що через атаки на портову інфраструктуру та іноземні комерційні судна український морський експорт фактично зупинився.

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Андрій Сибіга МЗС України продовольственный кризис
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