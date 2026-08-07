"Последствия могут быть серьезными": Сибига предупредил о последствиях атак России на суда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги в Х .

Почему это угрожает мировой продовольственной безопасности

"Россия пытается добиться такого же результата сейчас, атакуя гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора Украины. Последствия для мира могут быть такими же серьезными, как и в 2022 году", - подчеркнул Сибига.

Как это повлияло на цены в прошлый раз

По словам министра, после начала блокады украинских морских портов в 2022 году мировой индекс цен на продовольствие вырос более чем на 25%, что повлекло за собой острую продовольственную опасность для миллионов людей.

Что предлагает сделать Сибига

Министр призвал страны и регионы, которые могут пострадать от подобных действий, открыто высказать свою позицию. Он также обратился к международному сообществу с просьбой усилить давление на Москву, чтобы заставить его прекратить атаки на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность в Черном море.