"Міндіч-гейт" спричинив кадрові потрясіння в Кабміні: хто може піти наступним

Репутаційний удар зачепив уряд Юлії Свириденко, який працює менш ніж пів року. Двоє міністрів, чиї голоси були зафіксовані на плівках - юстиції Герман Галущенко та енергетики Світлана Гринчук – вже подали у відставку, і пошук їхніх наступників триває.

За даними джерел, у Кабміні знову розглядають ідею об’єднати Міністерство юстиції з посадою віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, яку нині обіймає Тарас Качка. Нібито цю ініціативу підтримує прем'єр-міністр Свириденко, однак у минулому такий експеримент визнавали невдалим. Одним із реальних претендентів на посаду глави Мін’юсту називають заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.

У фракції СН зазначають, що ситуація стала для прем’єра ударом по репутації. За словами одного з нардепів, Свириденко ще під час формування уряду виступала проти призначення Галущенка, проте не мала достатньої суб'єктності. Тепер скандал може змінити баланс впливу в уряді.

"Свириденко намагалася з перших днів тримати хороший імідж, і тут на тобі. Хоча насправді ще в момент формування Кабміну вона сильно чинила опір призначенню Галущенко. По суті, Свириденко поплатилася за те, що у неї не було самостійності в момент формування її Кабміну. Можливо, тепер це призведе до того, що уряд стане більш суб'єктним", – міркує один з нардепів з СН.

Попри це, ключові рішення – відсторонення міністрів, а згодом їхня відставка – ухвалювалися на Банковій. Свириденко ж вимушена публічно реагувати: подавати до парламенту кадрові подання, обіцяти аудит і перезапуск енергетичного сектору та давати пояснення західним партнерам.

Хто піде наступним

Чи будуть нові звільнення, поки невідомо. У парламенті припускають, що серед потенційних "фігурантів" можуть з’явитися представники сектору оборони чи інфраструктури.

"Поки що нам відомо тільки про двох. А якщо будуть наступні частини, хто ще там може спливти? Зараз багато хто в приватних розмовах робить прогнози – хтось почув якусь інсайдерську інформацію від когось, хто почув якусь інсайдерську інформацію. І судячи з усього цього масиву чуток, багато хто вважає, що під наступний удар можуть потрапити сектор оборони та інфраструктури", – міркує один з нардепів.

Водночас інше джерело видання припускає, що НАБУ і САП трохи пригальмували публічний темп операції "Мідас". Тож наступних "фільмів" найближчим часом може і не бути. Зате подальші подробиці всі дізнаватимуться з судових засідань щодо запобіжних заходів для фігурантів схеми.

"Подейкують, що наші західні друзі могли попросити наші антикорупційні органи трохи зменшити оберти, щоб влада в умовах війни не втратила керованість і щоб не було ефекту доміно. Якщо це правда, то, можливо, їх почули", – каже нардеп від СН.