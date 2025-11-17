"Миндич-гейт" вызвал кадровые потрясения в Кабмине: кто может уйти следующим

Репутационный удар задел правительство Юлии Свириденко, которое работает менее полугода. Двое министров, чьи голоса были зафиксированы на пленках - юстиции Герман Галущенко и энергетики Светлана Гринчук - уже подали в отставку, и поиск их преемников продолжается.

По данным источников, в Кабмине снова рассматривают идею объединить Министерство юстиции с должностью вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, которую сейчас занимает Тарас Качка. Якобы эту инициативу поддерживает премьер-министр Свириденко, однако в прошлом такой эксперимент признавали неудачным. Одним из реальных претендентов на должность главы Минюста называют заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую.

Во фракции СН отмечают, что ситуация стала для премьера ударом по репутации. По словам одного из нардепов, Свириденко еще во время формирования правительства выступала против назначения Галущенко, однако не имела достаточной субъектности. Теперь скандал может изменить баланс влияния в правительстве.

"Свириденко пыталась с первых дней держать хороший имидж, и тут на тебе. Хотя на самом деле еще в момент формирования Кабмина она сильно сопротивлялась назначению Галущенко. По сути, Свириденко поплатилась за то, что у нее не было самостоятельности в момент формирования ее Кабмина. Возможно, теперь это приведет к тому, что правительство станет более субъектным", - рассуждает один из нардепов из СН.

Несмотря на это, ключевые решения - отстранение министров, а впоследствии их отставка - принимались на Банковой. Свириденко же вынуждена публично реагировать: подавать в парламент кадровые представления, обещать аудит и перезапуск энергетического сектора и давать объяснения западным партнерам.

Кто пойдет следующим

Будут ли новые увольнения, пока неизвестно. В парламенте предполагают, что среди потенциальных "фигурантов" могут появиться представители сектора обороны или инфраструктуры.

"Пока что нам известно только о двух. А если будут следующие части, кто еще там может всплыть? Сейчас многие в частных разговорах делают прогнозы - кто-то услышал какую-то инсайдерскую информацию от кого-то, кто услышал какую-то инсайдерскую информацию. И судя по всему этому массиву слухов, многие считают, что под следующий удар могут попасть сектор обороны и инфраструктуры", - рассуждает один из нардепов.

В то же время другой источник издания предполагает, что НАБУ и САП немного притормозили публичный темп операции "Мидас". Поэтому следующих "фильмов" в ближайшее время может и не быть. Зато дальнейшие подробности все будут узнавать из судебных заседаний по мерам пресечения для фигурантов схемы.

"Поговаривают, что наши западные друзья могли попросить наши антикоррупционные органы немного сбавить обороты, чтобы власть в условиях войны не потеряла управляемость и чтобы не было эффекта домино. Если это правда, то, возможно, их услышали", - говорит нардеп от СН.