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Наслідки дронової атаки на Черкаси: у місті було 5 пожеж, є постраждалий

Фото: ДСНС ліквідовує наслідки дронового удару по Черкасах 4 травня (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина. Надзвичайники вже ліквідували усі пожежі у місті, які спалахнули по різних локаціях через обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДСНС.

Зазначається, що внаслідок ворожої повітряної атаки на Черкаси було зафіксовано 5 пожеж за різними адресами.

"Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", - передали у Службі.

У ДСНС уточнили, що значних пошкоджень зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку.

"Також пошкоджено вікна інших квартир", - додали надзвичайники.

Як повідомили в ДСНС, загалом в результаті дронової атаки у Черкасах постраждала 1 людина.

"Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник", - розповіли надзвичайники.

 

Нічний удар дронів по Черкасах

Як повідомлялося раніше, в Україні у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу дронових ударів цієї ночі. Ударні БПЛА противника досі фіксуються над кількома регіонами зараз вранці

Також ми писали, що у Черкасах на тлі "Шахедної" атаки пролунало кілька вибухів. Начальник ОВА розповів про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що у Черкасах в результаті дронової атаки сталися пожежі, також було займання у гуртожитку.

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ЧеркасиДСНСПожежаАтака дронів