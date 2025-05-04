У Черкасах через удар дронів пошкоджено гуртожиток і сталися пожежі

У Черкасах в результаті ворожої дронової атаки у ніч з 3 на 4 травня фіксують пожежі, також сталося займання у гуртожитку.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Через атаку дронів в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж", - розповів чиновник.

Він уточнив, що, зокрема, було пошкоджено гуртожиток - там "зайнялось в одній із квартир". Глава ОВА додав, що також були "побиті вікна".

За попередніми даними, у Черкасах обійшлося без жертв та постраждалих.

На місці триває робота відповідних екстрених служб, додав чиновник.

"За попередніми даними, травмованих немає. Усі служби працюють", - йдеться в його публікації в мережі.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 травня російські загарбники атакують територію України дронами-камікадзе. Пуски ворожих ударних безпілотників були зафіксовані з вечора суботи. Через чергову російську повітряну атаку у низці областей України була оголошена тривога повітряну тривогу через загрозу ударів з боку російських окупантів дронами-камікадзе.

Також повідомлялося, що у Черкасах на тлі "Шахедної" атаки пролунало кілька вибухів. Начальник ОВА розповів про роботу ППО.

Додамо, вночі у Києві було чути кілька вибухів на тлі дронової атаки. У столиці тривала робота ППО.

Пізніше стало відомо, що у Києві сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів-камікадзе. Фіксувалися пожежі, зокрема у будинках. За останніми даними, серед постраждалих є діти.