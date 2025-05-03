ua en ru
Сб, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ запустила по Україні дрони: де є загроза застосування

Субота 03 травня 2025 21:35
UA EN RU
РФ запустила по Україні дрони: де є загроза застосування Фото: дрони зафіксовано вже у кількох областях України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 3 квітня, російські окупанти вчергове запустили по Україні дрони. Безпілотники зафіксовано вже в декількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Перше повідомлення про загрозу було о 22:05. Тоді існувала загроза застосування безпілотників для Херсонської та миколаївської областей.

Приблизно через 10 хвилин після цього заявилась оновлена інформація щодо руху дронів. Зокрема:

  • групи БпЛА з Херсонської області летіли курсом на Миколаївську і на Криворізький район Дніпропетровської області;
  • БпЛА на південному заході Дніпропетровської області тримав північно-східний курс;

За останніми даними, ворожі дрони летять у напрямку Миколаєва, а також є загроза застосування для Запорізької області.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:35 карта Повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

РФ запустила по Україні дрони: де є загроза застосування

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські окупанти випустили по Україні 183 безпілотники.

Станом на ранок сили ППО знищили 77 дронів. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 73 БпЛА-імітатори були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Дрони
NEWS
Вперше у світі. ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura (відео)
Вперше у світі. ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura (відео)
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови