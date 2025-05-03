РФ запустила по Україні дрони: де є загроза застосування

Ввечері, 3 квітня, російські окупанти вчергове запустили по Україні дрони. Безпілотники зафіксовано вже в декількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 21:35 карта Повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

За останніми даними, ворожі дрони летять у напрямку Миколаєва, а також є загроза застосування для Запорізької області.

Приблизно через 10 хвилин після цього заявилась оновлена інформація щодо руху дронів. Зокрема:

Перше повідомлення про загрозу було о 22:05. Тоді існувала загроза застосування безпілотників для Херсонської та миколаївської областей.

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські окупанти випустили по Україні 183 безпілотники.

Станом на ранок сили ППО знищили 77 дронів. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 73 БпЛА-імітатори були локаційно втрачені.

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