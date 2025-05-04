Последствия дроновой атаки на Черкассы: в городе было 5 пожаров, есть пострадавший

Отмечается, что в результате вражеской воздушной атаки на Черкассы было зафиксировано 5 пожаров по разным адресам.

"Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность", - передали в Службе.

В ГСЧС уточнили, что значительные повреждения получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития.

"Также повреждены окна других квартир", - добавили чрезвычайники.

Как сообщили в ГСЧС, всего в результате дроновой атаки в Черкассах пострадал 1 человек.

"Все пожары ликвидированы. На местах работали 26 единиц техники и 101 спасатель", - рассказали чрезвычайники.

Ночной удар дронов по Черкассам

Как сообщалось ранее, в Украине в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дроновых ударов этой ночью. Ударные БПЛА противника до сих пор фиксируются над несколькими регионами сейчас утром

Также мы писали, что в Черкассах на фоне "Шахедной" атаки прозвучало несколько взрывов. Начальник ОВА рассказал о работе ПВО.

Позже стало известно, что в Черкассах в результате дроновой атаки произошли пожары, также было возгорание в общежитии.